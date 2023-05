Najazd policji na piracki serwis. Już nie pooglądasz na lewo telewizji

Z przykrością należy zauważyć, że takiego scenariusza, czyli powrotu do nielegalnego oglądania treści, można się było spodziewać. Od jakiegoś czasu słychać głosy, że coraz większa liczba internetowych platform i konieczność posiadania wielu abonamentów wpycha w objęcia piratów. To rzecz jasna żadne wytłumaczenie, bo przecież nie trzeba oglądać wszystkiego, ale pod pewnymi względami wracamy do dawnych czasów. Paradoks polega na tym, że kiedyś legalnych źródeł po prostu nie było, dziś ich jest za wiele.