Tego było nam trzeba. Przeglądarka będzie wykrywała kupione opinie lub napisane przez bota

Biorąc pod uwagę obecne trendy w dostępie do generatywnej sztucznej inteligencji oraz jej wykorzystaniu, Fakespot nie jest jedynie narzędziem do wykrywania nieszczerych, nieoddających rzeczywistości opinii. Wtyczka coraz częściej mierzy się z sytuacjami, w których stanowi ona klasyfikator treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Prosząc choćby ChatGPT o wygenerowanie opinii o sprzedającym czy recenzji produktu można wymienić kilka oczywistych zalet, a sztuczna inteligencja sama zaopiniuje przedmiot. W przypadku popularniejszych produktów, takich jak smartfony czy znane książki nawet nie potrzeba wspomagać SI argumentami, gdyż model ma wystarczająco danych by "samodzielnie" wymienić zalety produktu.



Teoretycznie wobec zmieniającej się technologii, Fakespot zamieni się w klasyfikator, a pod skrzydłami Mozilli stanie się on permanentną częścią Ognistego Liska.