Microsoft uprzykrzy ci życie, żebyś przeszedł z Windowsa 10 na 11

System Windows 10, który miał być "tym ostatnim" jest na rynku od 2015 roku, a od niemal dwóch lat dostępne jest nowsze wydanie. I wielkimi krokami Dziesiątka zbliża się do końca swojego żywota, a Microsoft robi wszystko, żeby zachęcić nowych użytkowników do Windowsa 11. Po ostatniej, majowej aktualizacji robi to jeszcze bardziej.