Płacą 200 dolarów miesięcznie za wynajem mocy twojego GeForce'a. I to nie jest to, co myślisz

Na początku listy wymagań znajduje się co najmniej gigabitowe łącze internetowe i statyczny adres IP. Mile widziane są zasilacze UPS, bo systemy muszą chodzić 24 godziny na dobę. Karta graficzna musi być podłączona za pomocą interfejsu PCIe 3.0 x16 (albo 4.0 x8), a system oferować przynajmniej 16 GB pamięci na każdą kartę graficzną (w przypadku kart o większej pojemności VRAM konieczna jest również większa ilość RAM na GPU). Na każdą kartę graficzną musi przypadać co najmniej 8-wątkowy procesor taktowany minimalnie zegarem 3 GHz oraz SSD (najlepiej NVMe) o pojemności co najmniej 512 GB. Na koniec przydałaby się jakaś dodatkowa grafika (może być zintegrowana), tak by dedykowane układy mogły pracować z pełną mocą. Wymagania mogą się różnić w zależności od serwisu oferującego takie usługi.