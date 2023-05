Jak oszczędzać baterię w smartwatchu? Dzięki tym sposobom będzie działał dłużej bez ładowania

Krótki czas pracy smartwatchów na baterii jest prawdziwą zmorą ich użytkowników. Wydawałoby się, że dopiero co ładowaliśmy to ustrojstwo, a znów domaga się podłączenia do źródła zasilania.



Na całe szczęście istnieje kilka sposobów, które pozwolą w znaczny sposób wydłużyć czas pracy urządzeń tego typu na jednym ładowaniu. Trzeba będzie poświęcić na to kilka minut i pogrzebać w ustawieniach, ale efekt może przejść twoje najśmielsze oczekiwania.