Korzystasz z tej aplikacji? Lepiej ją odinstaluj, bo zna twoje sekrety

W sierpniu 2022 roku pojawiła się aktualizacja, która zmieniła kilka rzeczy. Główną zmianą było to, że aplikacja automatycznie nagrywała minutę dźwięku z otoczenia co 15 minut, a następnie przesyłała go poprzez zaszyfrowany link na serwer dewelopera oprogramowania - jak donosi portal ArsTechnica, powołując się na badacza Lukasa Stefanko z ESET.