Pamiętnik, który połączy ludzi. Apple ma ciekawy pomysł

Mówcie co chcecie, ale takie rozwiązania są nam potrzebne. Widzę to np. na Facebooku, gdzie dziesiątki tysięcy dorosłych Polaków próbują nawiązać nowe relacje - zdecydowanie nie tylko romantyczne - w oparciu o wspólne zainteresowania czy miejsce zamieszkania. Jeśli więc cyfrowy pamiętnik Apple zachęci kogoś do sportu, otwarcia się emocjonalnie lub rozwoju na dowolnej płaszczyźnie, jestem zdecydowanie na tak.