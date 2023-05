Infoshare 2023. Dwa dni z ekspertami i darmowy wstęp dla wszystkich

Nie zabraknie też niżej podpisanego. Jakub Wątor ze Spider’s Web poprowadzi panel “Czy podryw na AI jeszcze działa?”. Dziś każdy chwali się komponentem AI w swoich produktach, ale mało kto z użytkowników faktycznie wie, gdzie to AI jest. Co to za rewolucja, której nie widać? Uczestnicy panelu opowiedzą o tym, jak mówić o AI i jak skalować biznes, który jest tak abstrakcyjny. O tym Wątor porozmawia z Agnieszką Kułakowską, założycielką i prezeską wyszukiwarki ofert turystycznych Qtravel.ai oraz z Michałem Mazurem, który w Stanach Zjednoczonych założył startup AI Clearing oferujący rozwiązania do monitorowania prac budowlanych.