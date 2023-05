Niebezpieczny incydent w powietrzu. Amerykanie opublikowali wideo

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do takich incydentów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nad Morzem Południowochińskim. Ten akwen jest przedmiotem sporu między Chinami a innymi krajami regionu, takimi jak Wietnam, Malezja, Brunei, Indonezja i Filipiny. Chiny roszczą sobie prawo do ogromnych obszarów Morza Południowochińskiego, które pokrywają się ze strefami ekonomicznymi tych krajów. Przez ten region przepływają co roku towary o wartości miliardów dolarów. Jest on również bogaty w ryby i złoża gazu.