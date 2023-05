Huawei pokazuje, że Europa jest dla niego ważna

– Uwielbiam ofertę smartwatchy HUAWEI. Każdy z nich ma coś wyjątkowego do zaoferowania, niezależnie od tego, czy jest to super dokładny GPS lekkiego WATCH GT Runner, czy też wspaniały luksusowy design nowego WATCH Ultimate. Cokolwiek robię i dokądkolwiek jadę, mogę wybrać odpowiednie urządzenie, które idealnie wpasuje się w moje potrzeby. Nowy HUAWEI WATCH 4 jest kolejnym zwycięzcą. Uwielbiam jego wyborne wykończenie z tytanu, a jego ekran jest nie z tego świata! I chociaż większość ludzi uważa, że ja i mój trener dbamy tylko o śledzenie umiejętności biegania, to tak naprawdę, aby pomóc analizować, gdzie są moje progi wydajności, niezwykle ważne są ogólne wskaźniki zdrowia. Naprawdę łatwe uzyskanie wszystkich tych informacji o zdrowiu przy użyciu jednego przycisku w WATCH 4 to jest coś, co naprawdę kocham!

Sir Mo Farah, wielokrotny złoty medalista olimpijski i mistrzostw świata, który był gościem specjalnym wydarzenia.