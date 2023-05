Komputery to nie tylko hardware. Dell chce oferować klientom znacznie więcej

Komputer OptiPlex Micro Plus można wyposażyć w procesory Intel Core i9 i do 64 GB RAM. Największą innowacją jest kabel zasilający USB-C w konfiguracji OptiPlex Micro (35W). Umożliwia to zasilanie, przesyłanie obrazu oraz danych za pomocą jednego kabla USB-C, co przekłada się na ergonomiczną i łatwą w konfiguracji przestrzeń roboczą.