Rozdali za darmo 100 tys. telewizorów. Planują pół miliona

Co istotne, TellyOS zbiera wszystkie informacje na temat użytkowania telewizora - w tym używa systemów identyfikacji treści do monitorowania tego, co użytkownik wyświetla z podłączanych zewnętrznych urządzeń. I wysyła do Teevee celem profilowania użytkownika i zapewniania mu jeszcze skuteczniejszych reklam na mniejszym ekranie. Telewizor o tym informuje przy pierwszym uruchomieniu - można się na to nie zgodzić, ale wówczas telewizor się nie aktywuje, a użytkownik ma obowiązek go zwrócić. Kamera i mikrofony nie są i, według deklaracji Teevee, nie będą wykorzystywane do szpiegowania użytkowników.