Będą rozdawać ogromne telewizory za darmo. Oczywiście, że jest haczyk, ale i tak warto

Jest to o tyle irytujące, że owe reklamy są wyświetlane w produkcie, za który klient zapłacił. I to nie tylko na tym tanim - systemy reklamowe działają identycznie na 32-calowym telewizorze Direct LED, co na 77-calowym Mini LED 8K za kilkadziesiąt tysięcy złotych. No dobrze, a co, gdyby reklamy pozostały, nawet były bardziej irytujące - ale za to sam telewizor byłby całkowicie za darmo?