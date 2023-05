Hej, jestem Caryn i możemy iść na randkę za dolara za minutę. Jestem kopią AI influencerki

Caryn Marjorie to influencerka ze Stanów Zjednoczonych urodzona w 2000 roku. Co ciekawe, Marjorie ma polskie korzenie. W sieci jest znana jako cutiecaryn - atrakcyjna dziewczyna tworząca treści na wiodące platformy, głównie Snapchata, Twittera oraz Instagrama. Caryn publikuje zdjęcia z zakupów, pozuje w bikini oraz podróżuje po świecie. Słowem - nic, co wyróżniałoby ją na tle dziesiątek innych influencerek walczących o uwagę w mediach społecznościowych.