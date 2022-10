Steve Jobs udziela wywiadu. Sztuczna inteligencja przywraca zmarłych do życia

Jest to z jednej strony przerażające, bo możemy wyobrazić sobie, co stanie się, gdy fałszywy polityk czy celebryta palnie coś głupiego. Ale spokojnie. Żyjemy w czasach, gdzie Elon Musk może pisać, co mu ślina na klawiaturę przyniesie, wszyscy łapią się za głowę, a świat jakoś kręci się dalej. Żeby nie być więc aż takim technopesymistą - to nie deep fake jest naszym problemem, a prawdziwi ludzie, którzy wygadują głupoty. Tak, tak, panie Elonie, to wciąż o panu.