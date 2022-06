Owe deep fakes to niemały problem. Są bowiem narzędziem do siania dezinformacji. Wszak materiał wideo z szanowanym autorytetem wypowiadającym dane słowa to materiał wyglądający bardzo przekonująco. Jak wynika z materiału Reutersa, Komisja Europejska chce, by to firmy świadczące usługi cyfrowe wzięły odpowiedzialność za propagowane za ich pośrednictwem deep fake’i. Będzie to zadanie bardzo trudne dla tych firm, biorąc pod uwagę ogrom treści wysyłanych przez użytkowników. Niestety, jak ta walka dokładnie ma wyglądać jeszcze nie jest jasne. Szczegóły mają być ogłoszone przez KE już w najbliższy czwartek.