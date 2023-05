Ta polska aplikacja z miejsca stała się światowym hitem. Rozmawialiśmy z twórcą Stoic.

Niezależnie od tego, ile dotychczas powiedziano żartów o polskiej myśli technologicznej, prawda jest taka, że mamy się czym pochwalić na arenie międzynarodowej. PayEye stale wzbudza zachwyt na międzynarodowych targach, InPost ma sieć paczkomatów poza granicami Polski, a BLIK od jakiegoś czasu dostępny jest w Rumunii.



To, co łączy te wszystkie te rozwiązania z aplikacją Stoic., to fakt, że swój początek wzięły u polskich twórców i to u nas odnosiły pierwsze sukcesy. Ale to, co wyróżnia Stoic. to uznanie, jakie zdobyła w bardzo krótkim czasie wśród użytkowników z całego świata.