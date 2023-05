Android ma nowe skróty klawiszowe. Oto pełna lista

Jeżeli nie macie w waszej klawiaturze dedykowanego klawisza “Szukaj”, to nastąpi zmiana na klawisz systemowy. Przykładowo, dla klawiatury Windowsa będzie to przycisk Win (czyli przykładowa kombinacja to Win + Tab), a dla macOS-a, Command. Ponadto, jeżeli komuś nie będzie pasowało używanie danego klawisza, to Szukaj będzie można przypisać pod Control, Alt lub Caps Locka.