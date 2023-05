Trwa Allegro Smart! Week: oto promocje na piątek

Smart! Week to nie tylko tysiące okazji dla kupujących. Allegro podkreśla, że to również czas dla sprzedawców. Platforma daje im dostęp do 14 mln aktywnych klientów, oferując narzędzia ułatwiające sprzedaż. Pozwalają one na prowadzenie analityki i monitorowanie sprzedaży, ale również efektywny marketing. Platforma rozszerza swoją działalność poza granicami Polski z potencjalną bazą 70 mln klientów na rynku o wartości 1,14 bln zł. Przykładem jest nowa domena Allegro.cz operująca w Czechach.



Allegro chwali się nieustannym rozwojem platformy i potwierdza to liczbami. Średnio dziennie pojawia się 77 nowych wdrożeń i testy kolejnych usług czy rozwiązań.