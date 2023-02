Marcowa aktualizacja Windowa 11 za pasem. Oto 7 najciekawszych nowości

Ważną dla niektórych nowością będzie dodanie do systemu narzędzia do nagrywania ekranu. Do tej pory użytkownik mógł to robić za pomocą zewnętrznej aplikacji, lub też mógł skorzystać z aplikacji Xbox. Ta jednak została zaprojektowana z myślą o grach (i m.in. nagrywaniu ich przebiegu), a nie o Pulpicie Windows i aplikacjach. Wraz z marcową aktualizacją funkcja nagrywania ekranu będzie częścią Narzędzia Wycinania, czyli systemowej aplikacji odpowiadającej dziś za zrzuty ekranowe.