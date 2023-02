Twórca ChatGPT straszy świat groźną sztuczną inteligencją. To trochę dziwne, prawda?

Jest to nawet pocieszające, że zmienia się narracja i świat technologii zaprasza polityków do współpracy. Trochę to jednak dziwnie wygląda. ChatGPT za chwilę stanie się powszechny i dostępny w przeglądarkach, a odpowiedzialni za narzędzie zwracają się w stronę władz i mówią: no zrobicie coś w końcu, czy nie? To tak, jakby na drodze, na której jakimś cudem jeszcze nie obwiązują przepisy, ktoś pędzi 200 km/h i przytomnie zwraca uwagę: jeżeli nie zostaną wprowadzone ograniczenia to niewykluczone, że weźmiemy udział w nielichym wypadku! Tylko czy nie prościej byłoby samemu zahamować?