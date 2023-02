Gigantyczny sześcian w Rijadzie. A w jego wnętrzu wieżowiec

Jeżeli jednak ktoś myśli, że jest to już szczyt szczytów i wyższego budynku nie da się po prostu zbudować, to warto tutaj dodać, że w 2016 roku rozpoczęła się budowa Dubai Creek Tower, budowli, która teoretycznie miała mieć wysokość min. 1300 metrów. Budowa jednak utknęła w 2018 roku, a dwa lata później wizualizacje budynku zaczęły znikać ze strony dewelopera. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt ten pokazywał rozmach i kierunek, w którym Saudowie planują zmierzać w architekturze.