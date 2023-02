Twój czajnik poczuje się zawstydzony. Lidl ma nowe urządzenie, które zagotuje wodę i zrobi coś jeszcze

Czajnik elektryczny Lidl Smart Home kosztuje obecnie 299 zł w sklepie internetowym Lidla. Biorąc pod uwagę funkcje Smart, cenowo wypada on podobnie do innych czajników, np. Xiaomi Mi Smart Kettle Pro czy Viomi V-SK152B. Jednak jeżeli użytkownik z jakiegoś powodu nie ma dostępu do aplikacji Lidl Home, urządzenie Silvercrest będzie niczym więcej jak nadwyraz drogim, zwykłym czajnikiem elektrycznym.