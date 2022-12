Patrzą na Ziemię i nie widzą inteligencji. Dlatego obcy siedzą cicho

Problem w tym, że od stu lat to my wysyłamy sygnały radiowe do siebie i one niejako tylko przypadkiem trafiają w przestrzeń kosmiczną. Naukowcy podejrzewają, że dalej niż rok świetlny od Ziemi są one zasadniczo na tyle słabe i zniekształcone, że nawet, gdyby ktoś tam nasłuchiwał, to mógłby je zignorować. Co innego, gdybyśmy wysłali konkretny, silny, treściwy sygnał w przestrzeń kosmiczną. To zresztą zrobiliśmy w 1974 roku. Do wysłania wiadomości do gwiazd wykorzystano wtedy 306-metrowej średnicy radioteleskop Arecibo (który uległ zniszczeniu dwa lata temu). Tenże sygnał, znany jako wiadomość z Arecibo, dotarł już na odległość 48 lat świetlnych od Ziemi.