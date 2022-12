To robi wrażenie. Wojsko Polskie będzie miało laserowy symulator pola bitwy

System Gamer to jednak coś więcej niż tylko same laserowe pif-paf. Uwzględnia on prawdziwą balistykę każdej broni - wyrzutni pocisków przeciwpancernych, karabinów, armat czołgowych oraz skutki wybuchu np. pocisków artyleryjskich. System przekazuje wszystkie dane do centrum dowodzenia w czasie rzeczywistym.