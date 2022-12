Naukowcy stworzyli miniaturowy tunel czasoprzestrzenny. Szkoda, że to nieprawda

Dla tych, którzy wciąż trzymają kciuki za to, aby w końcu naukowcom udało się odkryć coś takiego, mam tylko na pocieszenie jeden fakt. Ogólna teoria względności dopuszcza istnienie takich tuneli, tak samo, jak dopuszczała istnienie czarnych dziur wtedy, kiedy nikt jeszcze żadnej czarnej dziury nie widział. Czarne dziury z czasem udało się odkryć, więc być może, być może kiedyś naukowcy natkną się na swoiste gwiezdne wrota do drugiej strony galaktyki. Ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz.