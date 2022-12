20 000 ekranów na polskich ulicach. Wszystkie mają jeden przekaz

Nowoczesne źródło ciepła w ocieplonym budynku to mniejszy smog w okolicy i niższe rachunki za ogrzewanie. Aż 70 proc. polskich domów nie ma wystarczającego ocieplenia ścian i stropów, co sprawia, że ogrzewanie takich domów oznacza znaczne straty finansowe. Węgiel również staje się wyjątkowo drogim źródłem energii. Niestety, wydatek na remont domu i wymianę źródła ciepła to nadal dla wielu Polaków zbyt duży wydatek do poniesienia.