Pewnym pocieszeniem jest to, że ze smogiem można walczyć. Najlepszym przykładem jest Kraków, gdzie po wprowadzeniu przepisów zakazujących paleniem węglem i drewnem powietrze jest dużo lepszej jakości. I to czuć – byłem niedawno w Krakowie i choć trafiłem na ciepłe październikowe dni, to różnica w porównaniu z Łodzią była odczuwalna.