Osoby z wadami wzroku nie zostaną wykluczone. Okulary Apple'a będą rozpoznawać soczewki

Rok temu do mediów wyciekła informacja, że Apple pracuje nad autorskimi okularami rozszerzonej rzeczywistości - Apple Glass. Oczekiwano, że Apple Glass trafią do sprzedaży w bieżącym roku, jednak firma potrzebuje na to więcej czasu. Czy oczekiwanie będzie wynagrodzone? Być może, a przynajmniej dla osób z wadami wzroku.