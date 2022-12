Piękne i użyteczne. Podstawki MagSafe od Oakywood ubogacą twoje biurko

Jeśli o mnie chodzi, nigdy nie mogę znaleźć dobrego miejsca na telefon na blacie biurka. Raz kładę go po lewej stronie klawiatury, żeby podglądać przychodzące powiadomienia. Jako że używam iPhone’a, wiąże się to jednak z każdorazowym wychyleniem się nad ekran, aby Face ID mogło złapać moją twarz i odblokować wyświetlacz. Innym razem kładę go za klawiaturę, ale tu znowuż aby cokolwiek zrobić z telefonem, np. odpisać na wiadomość iMessage, do których dostęp mam tylko na smartfonie, muszę telefon chwycić i podnieść na wysokość twarzy, by najpierw go odblokować, a potem odpisać na wiadomość.