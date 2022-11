Od trzech miesięcy trochę stoję, trochę siedzę. Regulowane biurko Oakywood - recenzja

Jak wspominałem, dla mnie najważniejsza była możliwość wygodnej regulacji wysokości blatu, by móc uzyskać idealnie wygodną pozycję podczas pracy za biurkiem. Tym niemniej korzystałem z funkcji zmiany wysokości każdego dnia. Zapisałem sobie trzy ustawienia – do pracy na siedząco, jak spędzam 90 proc. czasu, do pracy na stojąco oraz do… grania na gitarze. Możliwość podniesienia blatu na taką wysokość, by móc ćwiczyć grę na gitarze przy biurku na stojąco i wygodnie sięgać do klawiatury, by obsłużyć DAW czy program do nauki gry na instrumencie to dla mnie prawdziwy game changer. Z kolei ustawienie do pracy na stojąco wykorzystywałem w tych momentach, kiedy robiłem coś w domu, a do komputera zaglądałem tylko „z doskoku”. O ileż wygodniej jest podejść do biurka na moment, kiedy blat znajduje się na wysokości stania, niż za każdym razem siadać w fotelu lub garbić się nad blatem!