DJI Mini 3 (bez Pro) na pierwszych zdjęciach. To dron, na jakiego czekasz

Niestety za tym wszystkim szła wysoka cena, bo DJI Mini 3 Pro z nowym kontrolerem DJI RC (jest świetny i warty dopłaty) kosztował w momencie premiery 5100 zł. Dziś można go kupić za ok. 4600 zł, ale trafiały się okazje z ceną poniżej 4000 zł, choć wyprzedawały się natychmiast, na pniu. To dość wysoka kwota, zwłaszcza na tle poprzedników, bo pamiętajmy, że DJI Mini 2 jest dosłownie dwukrotnie tańszy, a zestaw Fly More Combo z dodatkowymi akumulatorami kosztuje 2700 zł.