Na zdjęciu widzimy fragment samego Oriona, ogromny fragment Księżyca, do którego zbliża się statek, ale co najważniejsze - tuż nad krawędzią Księżyca widoczny jest sierp odległej o 360 000 km ziemi. To widok, który z pewnością nie jest codziennością. Można nawet powiedzieć, że obserwujemy tutaj wschód Ziemi nad Księżycem, choć to akurat naciągana interpretacja.