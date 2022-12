Apple właśnie zainstalował w twoim iPhonie i iPadzie nową aplikację. Co to jest Freeform i do czego służy?

Wraz z aktualizacją iOS 16.2 na iPhone'ach pojawił się nowy program, który trafił również na platformy iPad i Mac. Co to Freeform, do czego służy ta apka i dlaczego warto (lub nie warto) z niej korzystać? Sprawdzamy zarówno wersję na telefony, jak i tablety z iPadOS 16.2 oraz komputery z macOS 13.1 Ventura.