Snapdragon ma jeszcze jedną przewagę nad procesorem, który napędza iPhone'y. Jest nią wydajność układu graficznego. Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez portal beebom, to smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 2 ma znacznie lepszy wynik w teście GPU. To zasługa procesora graficznego Adreno 740. Plotki głoszą, że również on zostanie poddany lekkiemu tuningowi, przez co jego taktowanie wzrośnie z 680 MHz do 720 Mhz.