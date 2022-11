Mobilna stacja serwisowa poleci na orbitę geostacjonarną. Będzie miała co tam robić

Naukowcy przygotowujący satelity geostacjonarne po raz ostatni mogą dotknąć i wprowadzić jakiekolwiek poprawki do satelitów przed zainstalowaniem satelity na szczycie rakiety. Od tego momentu do końca swojego życia satelita musi radzić sobie sam. Jeżeli dojdzie do nawet niewielkiej usterki na pokładzie satelity, nie ma żadnej możliwości, aby do takiego satelity polecieć i ocalić misję. Dziesiątki i setki milionów dolarów obracają się w pył. Tak przynajmniej było do niedawna.