YouTube właśnie wypuszcza w Polsce nowy wygląd na smartfonach. Oto jak wygląda

Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze należę do pokolenia, które jeżeli ogląda film na YouTube, to ogląda je na telefonie ustawionym w pozycji horyzontalnej. Wiem, że obecnie to już nie jest takie popularne. W pokoleniu mojej córki nikomu nie chce się trzymać telefonu w poziomie, więc ogląda się filmy trzymając telefon pionowo. Jak przekonuje mnie córka, dzięki temu można jednocześnie oglądać i czytać komentarze. No dobrze, nie będę się kłócił.