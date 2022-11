Ta gra ma już 40 lat. I nadal wygląda jak z przyszłości

Microsoft Flight Simulator w swojej esencji oferuje bowiem dokładnie to samo, co jego pierwsza wersja z 1982 r. Symulację lotu i nic innego. W tej grze nie ma przeciwników do zestrzelenia, dramatycznych i widowiskowych misji do wykonania. Jest start, lot i lądowanie. Przy zachowaniu możliwie jak najwyższego realizmu, zarówno w kwestii symulacji praw fizyki - jak i tego jak działa samolot czy organizacja ruchu lotniczego. I koniec.