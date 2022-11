Czekasz na XCOM 3? Zagraj w Marvel's Midnight Suns - recenzja

No dobrze, a co z tym co najważniejsze, czyli z walką turową. Tu jest bardzo dobrze. I piszę to jako wieloletni fan serii XCOM. Ilość niuansów, możliwości rozgrywki, taktyk czy kombinacji zwyczajnie zachwyca. Widać, że Firaxis przyłożył się do tej części i weterani karcianek lub turówek nie będą zawiedzeni.