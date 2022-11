Internet rzeczy przerósł oczekiwania ekspertów. Orange łączy już ze sobą 3 000 000 urządzeń

Na całym świecie coraz więcej skomplikowanych systemów pomiarowych, wymagających np. stałego nadzoru czy monitoringu, a jednocześnie niewymagających stałej kontroli ze strony człowieka łączy się ze sobą właśnie za pomocą takich rozwiązań. Doskonałym przykładem jest zastosowanie kart M2M do stałego monitoringu pomiaru zużycia wody czy prądu. Urządzenie pomiarowe wyposażone w możliwość komunikacji z serwerami może na bieżąco przekazywać dane do operatora. W ten sposób znika konieczność wykonywania regularnych odczytów w mieszkaniach (co zawsze jest utrudnione, bowiem niezależnie od tego, kiedy pojawi się kontroler, w większości mieszkań nie będzie lokatorów). Co więcej, o ile kontroler może pojawić się raz na kilka miesięcy, urządzenia komunikujące się z serwerami mogą przekazywać dane do operatora nawet co godzinę. W efekcie firma zapewniająca dostawy prądu czy wody uzyskuje znacznie bardziej precyzyjne pomiary oraz informację o tym, kiedy występuje największe, a kiedy najmniejsze zapotrzebowanie. To z kolei pozwala lepiej zarządzać zasobami. Taki stały monitoring ma jeszcze kilka dodatkowych zalet. Po podłączeniu urządzeń za pomocą karty M2M praktycznie znika możliwość manipulowania pomiarami ze strony lokatorów, a z drugiej strony pojawia się możliwość natychmiastowego reagowania na nietypowe sytuacje, takie jak awarie systemu.