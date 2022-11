Wielki pokaz siły NATO. Potężna flota lotniskowców pływa na europejskich wodach

Drugą ciekawostką jest niezwykły system wind do transportu uzbrojenia z głęboko ukrytych magazynów amunicji do samolotów na pokładzie i w hangarach. Jest on w dużej mierze zautomatyzowany i pozwala w dużym stopni zaoszczędzić czas i pracę ludzi oraz zwiększa bezpieczeństwo załogi.