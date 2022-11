DJI Mavic 3 Classic to topowy dron. Kilkaset euro zostaje w kieszeni

Niespełna rok temu zadebiutowała seria dronów DJI Mavic 3, w skład której wchodziły model podstawowy oraz Cine. Oba te drony to sprzęt z najwyższej półki, zdolny do fotografowania i filmowania nawet na komercyjnym poziomie. Oba były też bliźniaczo podobne pod kątem specyfikacji, choć model Mavic 3 Cine kosztował aż 4800 euro, podczas gdy Mavic 3 "tylko" 2000 euro. Ta różnica wynikała z dwóch czynników: model Cine miał wbudowany dysk SSD o pojemności 1 TB, ale przede wszystkim dawał dostęp do kodeka Apple Pro Res 422 HQ.