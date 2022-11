Wiadomo kiedy wyjdzie Diablo 4. Co jeszcze wiemy o grze?

Od samego początku, to jest od wspomnianego wyżej pokazu, gra ma być intensywnie promowana w mediach. Dostępnych ma być kilka wersji cyfrowych do wyboru (nie wiadomo czym się będą różnić), będą też fizyczne wydania gry, w tym tak zwane wersje kolekcjonerskie. Jedną z zachęt do nabycia gry w przedsprzedaży ma być prawo do udziału w beta-testach trybu sieciowego, które mają być przeprowadzone w lutym 2023 r.