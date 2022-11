Mają skrzydła, ogromny zasięg i potężną głowicę. Oto bomby odpalane z HIMARS-ów

Pomysł jest genialny w swojej prostocie choć, by go zrealizować potrzeba najwyższej klasy technologii i materiałów. Amerykanie i Szwedzi wzięli mała bombę precyzyjną, dodali silnik i wszystko zmieścili w wyrzutni HIMARS. Bomba GLSDB staruje jak rakieta, a później szybuje do celu. To w największym skrócie.