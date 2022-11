Czy to już czas podzielić Apple'a na dwie firmy?

Ale to jeszcze nie wszystko. Apple został też dziś ponownie wybrany najcenniejszą marką na świecie w raporcie "Global 500 Report". Firma zarządzana przez Tima Cooka wyceniona została na 355,1 mld dol. Łącznie z drugim w zestawieniu Amazonem - wartym wg Global 500 Report 350,3 mld dol. - są warte więcej, niż wynosi PKB Polski. Tak, dobrze czytacie - wartość Apple'a i Amazona przekracza wartość tego, co wszyscy Polacy wytwarzają w ciągu roku. Nie przeraża was to? Moim zdaniem powinno.