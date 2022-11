Na rynku PC rośnie tylko - no, nie zgadniecie kto

Wg danych z tego raportu, Apple sprzedał 8,1 mln swoich komputerów w Q3 2022 r. To stoi w bliskiej korelacji z tym, co sam Apple raportował 27 października podając najnowsze wyniki kwartalne. Wprawdzie Apple nie publikuje od dawna konkretnej liczby sprzedanych sprzętów, ale za to udostępnia wyniki finansowe poszczególnych dywizji. No i sprzedaż Maków przyniosła Apple'owi rekordowe 11,5 mld dol przychodów, co stanowiło 25 proc. wzrost rok do roku, czyli się zgadza z tym, co raportuje też Strategy Analytics w swoi raporcie.