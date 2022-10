Apple uderza w Spotify. Szykuje się potężna afera

We wrześniu 2022 r. do bogatego portfolio utworów muzycznych i podcastów dostępnych w Spotify, dołączyły też audiobooki. Póki co są one dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i – co ważne w kontekście tej opowieści – nie są one integralną częścią abonamentu. Aby posłuchać audiobooka w Spotify i umieścić go w swojej bibliotece, trzeba za niego dodatkowo zapłacić.