W końcu! Aplikacje z Androida powiedzą ci, jak je naprawić

Mało rzeczy irytuje mnie podczas korzystania z telefonu tak, jak zamykające się bez żadnego powodu aplikacje, których komunikat o błędzie nic mi nie mówi. Bo co mam zrobić po tym, jak aplikacja wyłączyła się, wyświetlając zdanie: wystąpił nieoczekiwany błąd. Aplikacja Facebook została zamknięta? I bądź tu człowieku mądry. Pierwsze co robię, to próbuję ją uruchomić ponownie, jeżeli to nie pomaga, przechodzę do Sklepu Play i sprawdzam, czy są dostępne aktualizacje.