Oto najlepsze promocje na Allegro. Trwa Black Week

Warto podkreślić, że osoby posiadające pakiet Allegro Smart! mogą skorzystać z bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru, ale też wybrać darmowe przesyłki kurierskie. Ci, którzy nie korzystali wcześniej z tej usługi mogą wypróbować bezpłatny testowy Smart! na Start. Oferuje on 5 dostaw na przestrzeni 3 miesięcy. Posiadacze Allegro Smart! mają również dostęp do limitowanych ofert Smart!. Usługa jest płatna 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.