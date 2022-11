Trwa Black Week na Allegro. Oto najlepsze promocje

Klienci, którzy wykupili subskrypcję Allegro Smart! przed 21 listopada mają dostęp do darmowych dostaw do punktów i przesyłek kurierskich przy zakupach u jednego sprzedawcy na kwotę co najmniej 40 zł. Użytkownicy, którzy później wykupili abonament otrzymują darmowe dostawy do punktów od 45 zł i 65 zł dla przesyłek kurierskich.